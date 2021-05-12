Алтайская школьница вывела братьев и сестёр из горящего дома

В Рубцовске девятиклассница спасла братьев во время пожара в доме, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Пожар произошёл ещё в апреле, однако общественности о нём рассказали только 12 мая. Пламя возникло, когда все уже спали.
"По словам девушки, около полуночи она проснулась от того, что почувствовала запах дыма, – рассказали в ведомстве. – Пытаясь понять, что случилось, Ксения включила свет и увидела огонь в дальней детской комнате, затем произошёл хлопок и свет погас во всём доме. Ксения, не теряя времени, разбудила всех своих младших братьев и сестёр и вывела их всех на улицу из горящего дома".
После этого школьница попросила соседей, чтобы они вызвали пожарных. Благодаря уверенным и решительным действиям девятиклассницы никто из детей не пострадал.
Спасатели отметили, что с пятого класса она входит в дружину юных пожарных. Там детям объясняют, как действовать в экстремальных ситуациях, в том числе и при пожаре.
Комментарии
Очень много детей, а где же были в это время их родители?!