Память погибших в казанской школе почтили в Барнауле

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Десятки студентов алтайских вузов 12 мая почтили память погибших в Казани. Возле Мемориала Славы на площади Победы учащиеся принесли игрушки и возложили цветы. "Мы выражаем поддержку семьям погибших детей. На Мемориале Славы мы пытаемся хоть как-то помочь им словом, молчанием, памятью и скорбью", – отметила ректор АлтГПУ Ирина Лазаренко, которая пришла на акцию вместе со студентами.
Напомним, в казанскую гимназию № 175 с ружьём в руках 11 мая вошёл её бывший выпускник 19-летний Ильназ Галявиев. Он устроил массовую стрельбу, в результате которой погибло семь детей и два сотрудника школы. 12 мая в Татарстане был объявлен днём национального траура.
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