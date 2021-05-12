Рубцовск вышел в лидеры по голосованию за объекты благоустройства в Алтайском крае. За парки и скверы, которые благоустроят в 2022 году, проголосовали уже 5113 жителей города.
Как сообщает правительственный Telegram-канал "Ленина, 59", голосование идёт на портале проекта "Формирование комфортной городской среды".
Рубцовчане оказались активнее всех – среди них свой голос уже отдали 5113 человек. В Барнауле проголосовали 3219 жителей, в Заринске – 2902, Славгороде – 2085, Новоалтайске – 2080, Бийске – 2070, Алейске – 1724, Камне-на-Оби – 562.
В результате голосования из 90 объектов останутся 15, которые наберут больше всего голосов. Благоустройство будет проходить по проекту "Формирование комфортной городской среды".
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