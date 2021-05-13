Четверг, 13 Май, 10:34

Реклама на сайте

Опросы

А вы за то, чтобы отдыхать 10 дней на новый год или в мае?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,04
€ 89,85
21°


4905059 +0
Обь
511см +6

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Стрельба в школе в КазаниДень Победы-2021Майские каникулы-2021
Новости

Бузова вошла в тройку музыкантов, вызывающих наибольшее доверие

, ИА "Амител"
Лидером рейтинга стала Алла Пугачёва
Фото: instagram.com/buzova86

Фото: instagram.com/buzova86

Частный исследовательский холдинг "Ромир" составил рейтинг из 10 музыкальных исполнителей, которым больше всего доверяют россияне. Он основан на опросе 2,4 тысячи жителей страны.

Как выяснилось, больше всего доверия вызывает Алла Пугачёва. В тройку вошли Ольга Бузова и Филипп Киркоров. Замкнули пятёрку Полина Гагарина и Сергей Шнуров.

Следом за ними в рейтинге расположились Сергей Лазарев и Баста (Василий Вакуленко). Восьмое место досталось Егору Криду, девятое – Лолите Милявской. Десятку лидеров замкнул Дима Билан.

Отмечается, что опрос проводили в мае 2021 года. В нём приняли участие 1400 жителей городов с населением от 100 тысяч человек. Все респонденты старше 14 лет.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

13.05.2021 08:18
Тётя Мотя

Простите... а в чём именно должны доверять этим "звёздам", простите?

13.05.2021 08:35
- гость -

Я доверяю Бузовой!
Не доверять ей у меня лично нет оснований.
У нас в стране всё ещё действует презумпция невиновности...

13.05.2021 08:40
- гость -

как грится.. доверяй, НО проверяй!

13.05.2021 08:41
- гость -

А что это и есть подмена понятий? Так нам меняют местами понятия презумпция виновности и невиновности?
А те кто это разрабатывает, внедряет и распространяет, это провокаторы?
Я прав?

13.05.2021 08:42
krash

Вообще щас о чем? что за бред я только что прочитал. кроме арбузов бузовой ничо не знаю и не слышал. уверен без фанеры и обработки поет хуже чем я в душе ) ) ) ) )

13.05.2021 08:45
- гость -

Замкнули пятёрку Полина Гагарина и Сергей Шнуров.

Следом за ними в рейтинге расположились Сергей Лазарев и Баста (Василий Вакуленко)
Баппки пересмотрели шоу Голос???
Баста - наркоман, Шнур - маргинал

13.05.2021 08:48
- гость -

Ух ты, у них там еще и рейтинги имеются, какая прелесть.

13.05.2021 08:57
- гость -

рейтинг из 10 музыкальных исполнителей

певцы ртом в рф-ии теперь музыкальные исполнители, оне музыку ртом лабают что-ли )))

13.05.2021 09:00
- гость -

Сосед соседа звал откушать;
Но умысел другой тут был:
Хозяин музыку любил
И заманил к себе соседа певчих слушать.
Запели молодцы: кто в лес, кто по дрова,
И у кого что силы стало.
В ушах у гостя затрещало,
И закружилась голова.
«Помилуй ты меня,- сказал он с удивленьем,-
Чем любоваться тут? Твой хор
Горланит вздор!»-
«То правда,- отвечал хозяин с умиленьем,-
Они немножечко дерут;
Зато уж в рот хмельного не берут,
И все с прекрасным поведеньем».

А я скажу: по мне уж лучше пей,
Да дело разумей.
(с)

13.05.2021 09:32
М

Бузова - характерный и объективный показатель уровня падения культуры и общей примитивизации и деградации населения. Имеется в виду массовой культуры, навязываемой в мейнстриме. Однако считаю что Бузова, в силу душевной (возможно и умственной) простоты, она несёт в массы менее вредный контент, чем адски продвинутые в этом плане криды, моргенштерны, элджеи.

13.05.2021 09:47
- гость -


Плохо ищешь смайл

13.05.2021 09:49
- гость -

Бузова не певица, вокал там слабый, не танцор. Она просто девушка пустышка с переделанный м хирурга и телом.

13.05.2021 10:02
Гость

Музыкант, это кто имеет муз.образование. Пугачёва и Киркоров. Остальных не называйте пожалуйста музыкантами.

13.05.2021 10:18
Читатель

Какой рейтинг? Кто в нем участвовал? О Бузовой давно пора забыть. Может для караоке в ресторане она и подойдет. Не более. Какой она музыкант? Баба с улицы. Хватит про нее. Уже тошнит. А если кто и любит эту Бузову, то уровень у них низкий и на лицо отсутствие вкуса. Правильно сказано, что общество деградирует.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< май 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
10:31
250 сёл в Алтайском крае живут без мобильной связи 0
10:14
Россияне рассказали о своём отношении к инвестициям 0
10:03
Поиск зарубежных покупателей: в Барнауле пройдёт бесплатный семинар для бизнесменов 2
09:56
"Локомотив" завоевал Кубок России 0
09:32
На Алтае мужчина украл два телефона, чтобы продать их и спустить деньги на развлечения 0
09:15
Эксперт рассказал, как восстановить пропавшие данные с флешки 4
09:01
Стало известно, спортсмены из каких стран посетят барнаульский этап Кубка мира по гребле 0
08:45
Биолог назвала условие, при котором заболеваемость COVID-19 пойдёт на спад 2
08:29
Высотки в Южном, коттеджи во Власихе. 14 огромных участков для застройки нашли в Барнауле 16
08:16
Ужесточат ли оборот оружия после стрельбы в Казани и почему ничего не менялось раньше? 17
08:04
Бузова вошла в тройку музыкантов, вызывающих наибольшее доверие 14
07:51
Без оплаты – нет электричества: об отключениях должников начнут уведомлять через квитанции 0
07:35
Вход по пропуску и рюкзак на досмотр: как охраняют школьников в России и за рубежом 17
07:17
Доктор Мясников объяснил, когда можно есть сладкое и колбасу 4
07:02
Как доехать до гребного канала в Барнауле и почему туда не пустят на личном авто? 10
06:51
Чему посвящён праздник Ураза-байрам и как его будут отмечать в 2021 году? 1
06:39
На злобу дня. Мемы об отключении горячей воды 1
06:17
Мумии животных и 600 телевизоров. Куда сходить в "Музейную ночь" в Барнауле? 2
06:01
Дожди и грозы. О погоде в Алтайском крае 13 мая 0
23:48
Такой день. Гибель трёх человек при пожаре и многоэтажный фонтан в Барнауле 0
23:18
Напавший на казанскую школу объяснил своё желание стать массовым убийцей 10
22:49
Суд арестовал устроившего стрельбу в казанской школе Ильназа Галявиева 2
22:20
Названы дата и место прощания с известным алтайским журналистом Павлом Деминым 0
21:49
Губернатор Виктор Томенко рассказал, как провёл свой день рождения 3
21:21
Бийчанку обвинили в истязании семилетней девочки и её девятилетнего брата 0
20:50
Песков рассказал об изменении отношения депутатов Госдумы к закону об оружии 1
20:17
150 тысяч жителей Алтайского края полностью вакцинировались от ковида 1
19:58
США стали главным импортёром российского мороженого 0
19:35
Жители Алтая несут цветы и свечи к баннеру в память погибших в Казани 1
19:12
Голикова прокомментировала локдаун из-за коронавируса в России осенью 0
18:56
Общественника возмутила санитарная рубка на Строителей в Барнауле 1
18:30
В квартире стрелка, напавшего на школу в Казани, прошёл обыск 1
18:10
В Барнауле возникла крупная пробка из-за поломки светофора 1
17:58
Рубцовск вышел в лидеры по голосованию за объекты благоустройства в Алтайском крае 0
17:46
Жителей Алтайского края предупредили о заморозках до -2°C 0
17:30
Краеведческий музей в Барнауле переедет из-за реконструкции 0
17:18
Память погибших в казанской школе почтили в Барнауле 1
17:08
Елена Малышева назвала три простых теста для оценки состояния здоровья 0
16:58
Выставка двух картин об индустриальных пейзажах пройдёт в Барнауле 0
16:48
В алтайском Минприроды не нашли признаков прогулки медведя по Барнаулу 0
16:36
Экскурсии и встречи с ректоратом: в АлтГТУ пройдет День открытых дверей 0
16:24
Премьер-министр Мишустин назвал причины роста цен на продукты в России 16
16:12
Алтайская школьница вывела братьев и сестёр из горящего дома 1
15:59
Последователи "Колумбайн". Какие самые громкие случаи стрельбы произошли в школах России? 9
15:45
Более 8,2 тыс. случаев COVID-19 выявили в России за сутки 0
15:33
Советские фильмы о войне бесплатно покажут в Барнауле 0
15:20
В барнаульском парке "Изумрудный" сделают новые дорожки и реконструируют аллею 9
15:03
Плюс 700 миллионов: Россельхозбанк на Алтае нарастил кредитование населения 1
14:54
Гигантский фонтан забил из-под земли в Барнауле. Видео 10
14:45
Михаил Мишустин заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в России 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.