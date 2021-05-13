Бузова вошла в тройку музыкантов, вызывающих наибольшее доверие

Частный исследовательский холдинг "Ромир" составил рейтинг из 10 музыкальных исполнителей, которым больше всего доверяют россияне. Он основан на опросе 2,4 тысячи жителей страны.
Как выяснилось, больше всего доверия вызывает Алла Пугачёва. В тройку вошли Ольга Бузова и Филипп Киркоров. Замкнули пятёрку Полина Гагарина и Сергей Шнуров.
Следом за ними в рейтинге расположились Сергей Лазарев и Баста (Василий Вакуленко). Восьмое место досталось Егору Криду, девятое – Лолите Милявской. Десятку лидеров замкнул Дима Билан.
Отмечается, что опрос проводили в мае 2021 года. В нём приняли участие 1400 жителей городов с населением от 100 тысяч человек. Все респонденты старше 14 лет.
Комментарии
Простите... а в чём именно должны доверять этим
"звёздам", простите?
Я доверяю Бузовой!
Не доверять ей у меня лично нет оснований.
У нас в стране всё ещё действует презумпция невиновности...
как грится.. доверяй, НО проверяй!
А что это и есть подмена понятий? Так нам меняют местами понятия презумпция виновности и невиновности?
А те кто это разрабатывает, внедряет и распространяет, это провокаторы?
Я прав?
Вообще щас о чем? что за бред я только что прочитал. кроме арбузов бузовой ничо не знаю и не слышал. уверен без фанеры и обработки поет хуже чем я в душе ) ) ) ) )
Замкнули пятёрку Полина Гагарина и Сергей Шнуров.
Следом за ними в рейтинге расположились Сергей Лазарев и Баста (Василий Вакуленко)
Баппки пересмотрели шоу Голос???
Баста - наркоман, Шнур - маргинал
Ух ты, у них там еще и рейтинги имеются, какая прелесть.
рейтинг из 10 музыкальных исполнителей
певцы ртом в рф-ии теперь музыкальные исполнители, оне музыку ртом лабают что-ли )))
Сосед соседа звал откушать;
Но умысел другой тут был:
Хозяин музыку любил
И заманил к себе соседа певчих слушать.
Запели молодцы: кто в лес, кто по дрова,
И у кого что силы стало.
В ушах у гостя затрещало,
И закружилась голова.
«Помилуй ты меня,- сказал он с удивленьем,-
Чем любоваться тут? Твой хор
Горланит вздор!»-
«То правда,- отвечал хозяин с умиленьем,-
Они немножечко дерут;
Зато уж в рот хмельного не берут,
И все с прекрасным поведеньем».
А я скажу: по мне уж лучше пей,
Да дело разумей.
(с)
Бузова - характерный и объективный показатель уровня падения культуры и общей примитивизации и деградации населения. Имеется в виду массовой культуры, навязываемой в мейнстриме. Однако считаю что Бузова, в силу душевной (возможно и умственной) простоты, она несёт в массы менее вредный контент, чем адски продвинутые в этом плане криды, моргенштерны, элджеи.
Плохо ищешь смайл
Бузова не певица, вокал там слабый, не танцор. Она просто девушка пустышка с переделанный м хирурга и телом.
Музыкант, это кто имеет муз.образование. Пугачёва и Киркоров. Остальных не называйте пожалуйста музыкантами.
Какой рейтинг? Кто в нем участвовал? О Бузовой давно пора забыть. Может для караоке в ресторане она и подойдет. Не более. Какой она музыкант? Баба с улицы. Хватит про нее. Уже тошнит. А если кто и любит эту Бузову, то уровень у них низкий и на лицо отсутствие вкуса. Правильно сказано, что общество деградирует.