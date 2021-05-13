К благоустройству ещё двух дворов приступили в Барнауле

В Железнодорожном районе Барнаула приступили к благоустройству двух дворов в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда", сообщает пресс-служба мэрии.
Так, во дворе дома по ул. Молодёжной, 64, заменят бордюрный камень, заасфальтируют проезд и тротуар, сделают детскую площадку, а также установят новое освещение над входами в подъезды и поставят новые урны и скамейки.
Также работы по благоустройству внутридворовой территории стартовали по адресу ул. Новоугольная, 24.
В общей сложности в Железнодорожном районе запланированы работы в девяти дворах. Всего в нынешнем году в Барнауле приведут в порядок 65 таких территорий, отметили в горадминистрации.
Комментарии
Тот случай, из-за тотальной нищеты, искусственно устроенной российской властью, любой бытовой вопрос можно решить только через нац.проекты. Как же это всё убого граждане.
13.05.2021 12:25
АБОРИГЕН
Сразу видно, что пишущий не был в барнаульских дворах очень давно. Либо просто головняк у человека.
13.05.2021 12:30
- гость -
Нет уж спасибо, насмотрелся. Слава богу у меня двора нет, только полисадник.
Щас опять спилят старые тополя клены во дворах, закатают под плитку асфальт для парковки, поставят две качели и одну лавку под прутик сиреньки
Бабла освоят на 12 млн.