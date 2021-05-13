Назначен новый главный режиссёр Молодёжного театра Алтая

Новым главным режиссёром Молодёжного театра Алтая стал постановщик из Санкт-Петербурга Алексей Серов, пишет "Театрал".
"Приглашение стать главным режиссёром, конечно, лестно, очень важно для меня… Есть много идей, которые можно реализовать только в своём театре, со своими артистами. Но все намеченные до меня планы будут выполнены", — сказал Серов.
Он также добавил, что ждёт знакомства с работами молодых режиссёров, с которыми у руководства театра уже есть договорённость о сотрудничестве.
Алексей Серов родился в 1965 году в Ленинграде. За свою карьеру поставил 102 спектакля. Работал в театрах Новосибирска, Волгограда и Хабаровска. Барнаульцам Серов может быть знаком по трагикомедии "Наш городок", которую он поставил в Молодёжном театре в 2019 году.
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