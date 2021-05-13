В Госдуме уверены в скорой отмене ЕГЭ

Председатель комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев заявил, что в России отменят Единый государственный экзамен. По его словам, в стране стоит вернуться к традиционному формату поступления.
"Не в этом году, но то, что его отменят, я практически в этом уверен. Возвращение к традиционному формату, оно, конечно, должно быть. В том числе в этом заинтересованы вузы, и в этом заинтересованы люди", – цитирует его слова URA.RU.
Как отметил Зайцев, в комитете Госдумы по образованию и науке регулярно поднимают вопрос о несостоятельности ЕГЭ. Он отметил, что школьники с первого класса начинают готовиться к единому государственному экзамену и перестают глубоко изучать предметы. Для них становятся важны высокие баллы, а не сами знания.
Комментарии
Да ну на... Не верю!