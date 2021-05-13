Следственный комитет Алтайского края опубликовал сведения о доходах своего руководителя

Руководитель Следственного комитета СКР по Алтайскому краю Андрей Хвостов за год заработал чуть более 4 млн рублей. Такую сумму он указал в своей декларации о доходах за 2020 год.
Согласно опубликованному на официальном сайте ведомства документу, в собственности у следователя есть доля в квартире на 76 квадратных метров. Также он владеет двумя автомобилями – Opel Antara и Hyundai Sonata.
В пользовании у Хвостова находится ещё две квартиры (86,1 и 42 квадратных метра), а также гараж. У его жены заработок составил за год 20 тысяч рублей, а ей, по всему видимости, принадлежит одна из квартир супруга, площадью 42 квадратных метра.
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