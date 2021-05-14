Первые иностранные участники Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ прибыли на Алтай

Более 400 спортсменов из 55 стран зарегистрировались для участия во втором этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, который пройдёт в Барнауле с 20 по 23 мая. На Алтай уже прибыли первые иностранные участники – три спортсмена из Эквадора. Лучшие каноисты и байдарочники планеты будут сражаться за шесть олимпийских лицензий и 38 комплектов наград.
Ожидается, что соревнования за четыре дня посетят не менее 20 тысяч человек. На гребном канале оборудованы 3 тысячи сидячих и 5 тысяч стоячих мест. Аудитория трансляции заездов может превысить 2 миллиона человек в 160 странах мира.
Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко провёл выездное совещание по вопросам подготовки барнаульского гребного канала к этапу Кубка мира. Глава региона поручил принять дополнительные меры для обеспечения безопасности зрителей на трибунах.
На создание обводного канала с мостовым переходом в 2019 году потратили почти 180 миллионов рублей, в 2020 – ещё порядка 120 миллионов. На обустройство подъезда к спортивному объекту направлено 100 миллионов рублей. Для состязаний уже готовы 300 лодок общей стоимостью 150 млн рублей.
Это первые в истории Алтайского края международные соревнования. Регистрация на них завершилась 11 мая.
Подробнее о барнаульском этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ можно узнать на сайте. Генеральный партнёр барнаульского этапа Кубка мира – банк "Открытие".