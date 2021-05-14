Патриарх Кирилл нашёл альтернативу абортам

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал женщин, не готовых воспитывать детей, вместо аборта отдать их церкви. По его словам, там сделают всё, что поднять на ноги и воспитать ребёнка, а также не будут препятствовать встречам с матерью.
"Наоборот – будем делать всё для того, чтобы укреплялась ваша семья, пусть и неполная, но имеющая ценность и пред Богом, и в отношении ко всему нашему Отечеству", – сказал церковнослужитель в своём видеообращении.
Он также отметил, что Россия – большая страна, которая нуждается в росте численности населения. И, по мнению патриарха, наиболее эффективная возможность повлиять на демографию – радикально сократить количество абортов.
Предстоятель РПЦ добавил, что государство также должно приложить усилия для решения этого "критически важного для сбережения народа вопроса".
Комментарии
где "там"? где в церкви условия для принятия детишек? почему церковь сейчас из дома малютки не забирает?
Есть такое лекарство : спиодин,
И от абортов и от спида помогает.
Да сразу в крепостные, чего мелочиться. Вон и добрый барин нашелся.