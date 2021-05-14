Барнаульцы просят мэрию изменить Генплан, чтобы защитить свои дома от застройщиков

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Жители частного сектора в районе улицы Антона Петрова и Бородкина провели собрание жильцов по поводу изменения генерального плана города, по которому территории частных секторов в Железнодорожном и Ленинских районов отнесли к территории высотной застройки. По опасениям барнаульцев, застройщики начнут выкупать участки и возводить высотки.
Об изменениях в документ горожане узнали несколько недель назад и случайно. Жители возмущены, что изменения в документ были внесены "втихушку" – барнаульцев никто не известил о смене функциональных зон их микрорайонов с частного домостроения на высотное.
Собрание, на котором побывали корреспонденты amic.ru, посетили более 100 человек. На место также приехали и "строительные" чиновники: представители комитета по строительству, архитектуре и развитию города, члены рабочей группы по предложению жителей Барнаула по внесению изменений в Генплан, а также администрация района.
Жители высказали свое недовольство тем, что изменения провели без оповещения барнаульцев, однако чиновники заявили, что все было открыто. Перед перед принятием генплана проводилась процедура общественных слушаний: каждый барнаулец мог ознакомиться с изменениями и высказать свои претензии или предложения.
Представители мэрии отметили, что вернуться к прежним нормативам для территорий можно, однако на это уйдет несколько лет, ведь властям придется вносить изменения в генплан.
"К нам поступает много обращений от жителей, которые не согласны с изменением функциональной зоны, предусматривающей развитие многоэтажной жилой застройки. Сейчас мы заканчиваем процедуру общественных обсуждений правил землепользования и застройки. Это документ другого уровня, он принимается после генерального плана и определяет градостроительное зонирование территорий и соответствующие градостроительные регламенты для конкретной территориальной зоны. Мы рекомендуем жителям немного подождать, и когда мы начнем вносить изменения в генплан, то уже в рамках этих обсуждений мы рассмотрим вопрос о возвращении этих территорий индивидуальной жилой застройки в функциональную зону ИЖС", — объяснил начальник городского комитета по строительству Антон Воробьёв.
По его словам, к осени мэрия опередит подрядчика, который займется разработкой градостроительной документации. Вносить изменения в Генплан будут несколько лет. Воробьёв отметил, что правки придется проделать с большим количеством документов: самим Генпланом, правилами землепользования и застройки, тремя программами комплексного развития и соответствующую концепцию градостроительного развития.
"Дальнейшее развитие этих территорий определят проектировщики совместно с нами. Учитывая количество обращений от граждан, думаю, мы положительно рассмотрим этот вопрос", — заверил Антон Воробьев.
Рабочая группа по рассмотрению предложений жителей, которая действует под руководством депутата барнаульской Гордумы Александра Локтева, пообещала и дальше заниматься вопросом приведения Генплана города к пожеланиям горожан, проводя подобные выездные встречи.
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