Барнаульцы собрались в огромную очередь, чтобы попасть на постановку "Евгений Онегин"

Перед Алтайским театром драмы имени В.М. Шукшина собралась очередь из желающих попасть на спектакль "Евгений Онегин". "Шеренга" на постановку театра имени Вахтангова от режиссёра Римаса Туминоса растянулась по площади перед зданием.
Напомним, что в рамках гастрольного тура, посвящённого 100-летию театра, в "драме" покажут "Евгений Онегин" (13 и 14 мая, режиссёр Римас Туминос) и "Царь Эдип" (15 и 16 мая, Римас Туминос), а в Молодёжном театре Алтая: "Наш класс" (13 и 14 мая, Наталья Ковалёва) и "Крик лангусты" (15 и 16 мая, Михаил Цитриняк).
Гастрольный график согласовали директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок и министр культуры региона Елена Безрукова. Стоимость билетов в театре драмы составила от 1200 до 3000 рублей, а в "молодёжке" – от 700 до 2000 рублей.
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