Виктор Томенко оценил роль Алтайского края в развитии органического сельского хозяйства

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко оценил роль региона в развитии органического сельского хозяйства. 14 мая глава края принял участие в заседании Совфеда.
Как пишет пресс-служба правительства, заседание по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования на тему "Производство органической продукции в Российской Федерации: законодательное обеспечение и правоприменительная практика" провела спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
По её словам, в настоящее время во всём мире активно развивается производство органической продукции, выращенной без пестицидов, опасных агрохимикатов и других вредных добавок. Данное направление имеет большое значение как для экологического благополучия России, так и для укрепления здоровья.
Томенко, выступающий главой комиссии Госсовета по сельскому хозяйству, отметил, что Алтайский край уже ведёт поставку различных продуктов с уникальными характеристиками.
"По нашим оценкам, уже порядка 40% производимой сегодня алтайской продукции соответствует требованиям, которые предъявляются к продукции с улучшенными экологическими характеристиками. Значительная площадь земельных ресурсов края пригодна для органического производства", – отметил он.
С 2018 года регион удвоил объёмы сельхозпродукции, что также создаёт дополнительную основу для развития органического земледелия. Томенко отметил, что руководители выпускающих "органику" компаний нередко отмечают ряд сдерживающих факторов, один из которых – высокая себестоимость органической продукции.
При этом хорошей мерой поддержки могут стать субсидии на вовлечение в оборот экологически чистой продукции. В них могут входить компенсации затрат на сертификацию за рубежом, субсидии на транспортировку и проведение агротехнологических работ.
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