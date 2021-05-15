Вандалы разрушили десятки могильных плит на алтайском кладбище

Неизвестные повалили десятки могильных плит на кладбище в селе Бешенцево в Алтайском крае. Видеозапись с места происшествия опубликовали в группе "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".
Местный житель рассказывает, что повалены десятки памятников. Он предполагает, что вандалы пинали их ногами.
В пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю зарегистрировали обращение по данному факту. Полицейские проводят проверку.
Напомним, в апреле барнаульский арт-объект, символизирующий заботу человека о природе, подвергся атаке необычных вандалов, которые разукрасили только ногти, не тронув больше ничего.
Комментарии
Опять школа виновата.
Думаю, что это пьяные подростки.
Давно все эти кладбища пора позакрывать, трупы жечь! Средневековье какое-то.
15.05.2021 14:41
- гость -
Думаю, что это пьяные подростки.
А я думаю, трезвые старики, место себе подыскивают.