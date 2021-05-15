Соцсети: подросток пришёл в барнаульскую школу с ножом

Родители учеников одной из барнаульских школ рассказали о шестикласснике, который якобы принёс в школу кухонный нож. Об этом сообщает паблик Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".
"14 мая ученик 6-го класса принёс в школу кухонный нож с намерениями кидать нож в цели. Целями он обозначил двоих одноклассников. Об этом сказал другим ребятам, – утверждает женщина. – На уроке математики некоторые ребята увидели нож у него в портфеле, после чего сообщили учителю. Учитель пытался забрать нож, но ученик его не отдал и убежал с урока. В дальнейшем не появлялся на остальных уроках".
По словам женщины, она и другие родители боятся за жизнь и здоровье детей, которые учатся с этим подростком.
В комитете по информационной политике администрации краевой столицы подтвердили информацию о жалобе учеников на нож у одного из одноклассников. Однако сам нож никто из учителей не видел.
Указанный ученик состоит на учёте отдела полиции по делам несовершеннолетних. С его матерью проведена беседа. Она отрицает, что у сына с собой был нож.
Кроме того, в комитете отметили, что образовательное учреждение находится под охраной ЧОП "Скиф". К охраннику по поводу угроз со стороны школьника никто не обращался.
Правоохранительные органы по факту случившегося проводят проверку.
Комментарии
Вот зачем учитель полез? Очень не профессилнально. В Америке, в таких случаях сразу вызывают полицию.
И надо провести звнятие по биатлону.
Гадёныша бельскому сдать
Родителей на лишение прав оформить
15.05.2021 15:34 двух слов связать не можешь, а туда же. "ПрофессиАнал", блин!