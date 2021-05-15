Две тысячи жителей Алтайского края пострадали от укусов клещей

С 5 апреля от укусов клещей пострадали 2198 человек, из них 1209 – за прошедшую неделю. При этом такой показатель существенно меньше, чем в 2020 году – тогда было зарегистрировано 4421 случай.
Как сообщает управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю, из общего числа обратившихся в поликлиники больше трети – дети. Всего в медучреждения обратились 736 детей в возрасте до 14 лет.
Как отмечают в пресс-службе, в Барнауле за это время от укусов членистоногих пострадали 785 человек, в том числе 179 детей.
Зарегистрировано три случая подозрения на клещевой вирусный энцефалит и один случай заражения иксодовым клещевым боррелиозом. Энцефалит обнаружили у 3,2% клещей, обследованных в лаборатории.
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