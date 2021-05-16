Две школьницы пропали в Горном Алтае

Две 16-летние девочки пропали в Горно-Алтайске. Их местонахождение неизвестно с 14 мая. Об этом сообщает отряд "Лиза Алерт" в социальной сети "ВКонтакте".
Рост одной из них 165 см, телосложение обычное, глаза серые, волосы светло-русые. Была одета в желтую кофту, чёрные штаны и белые ботинки.
Приметы второй девочки: рост 170 см, телосложение среднее, глаза темно-серые, волосы светлые. Была одета в синюю джинсовую куртку, темную футболку, голубые джинсы и серые кроссовки.
Информацию о местонахождении пропавших можно сообщать по телефонам 8-800-700-5452 или 112.
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