Посиделки у костра в Бийске завершились лесным пожаром

Фото: "Инцидент Бийск"
Непотушенный костёр стал причиной лесного пожара в Бийске. Чтобы ликвидировать горение, пришлось вызывать спасателей.
"Возгорание на АБ в лесу. Район Зари", – написал местный житель в паблике "Инцидент Бийск", сопроводив текст фотографиями с места происшествия.
Напомним, за разведение костров жители региона будут платить до 4 тыс. рублей, должностные лица – до 40 тыс. рублей, юридические – до 400 тысяч рублей.
К сумме выплат также добавляется сумма ущерба, нанесённого лесному фонду, и затраты на тушение.
Комментарии
Вроде запретили костры.
Хорошо посидели. душевно. будет чего вспомнить.
Давно пора народишко загнать в в загоны и давать еду два раза, как свиньям. Большего этот шлак не стоит.