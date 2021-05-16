Воскресенье, 16 Май, 12:13

Реклама на сайте

Опросы

А вы за то, чтобы отдыхать 10 дней на новый год или в мае?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74
€ 89,62
30°


4931691 +0
Обь
518см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Стрельба в школе в КазаниДень Победы-2021Майские каникулы-2021
Новости

Посиделки у костра в Бийске завершились лесным пожаром

, ИА "Амител"
Потребовалась помощь пожарных

Фото: "Инцидент Бийск"

Непотушенный костёр стал причиной лесного пожара в Бийске. Чтобы ликвидировать горение, пришлось вызывать спасателей.

"Возгорание на АБ в лесу. Район Зари", – написал местный житель в паблике "Инцидент Бийск", сопроводив текст фотографиями с места происшествия.

Напомним, за разведение костров жители региона будут платить до 4 тыс. рублей, должностные лица – до 40 тыс. рублей, юридические – до 400 тысяч рублей.

К сумме выплат также добавляется сумма ущерба, нанесённого лесному фонду, и затраты на тушение.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

16.05.2021 11:09
- гость -

Вроде запретили костры.

16.05.2021 11:48
- гость -

Хорошо посидели. душевно. будет чего вспомнить.

16.05.2021 11:56
- гость -

Давно пора народишко загнать в в загоны и давать еду два раза, как свиньям. Большего этот шлак не стоит.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< май 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
11:56
Девять человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки 0
11:29
Восемь случаев COVID-19 выявили в Горном Алтае за сутки 0
10:58
Посиделки у костра в Бийске завершились лесным пожаром 3
10:23
Врач рассказала об опасности маринада для шашлыка 0
09:50
В Алтайском крае приступили к ремонту региональной автодороги 0
09:15
Почему родители барнаульских школьников боятся "трудного" подростка и был ли у него нож? 10
08:42
Голливудская дива Меган Фокс отмечает юбилей. Фото красавицы 10
08:12
Суровые и беспощадные дачные будни в России 5
07:40
Две школьницы пропали в Горном Алтае 2
07:15
Коридор затмений: когда он начнётся в 2021 году и какими бедами нам грозит 1
06:36
Народные приметы 16 мая. Кому нельзя работать на огороде на Мавру Рассадницу 1
06:01
Жара и грозы. О погоде в Алтайском крае 16 мая 0
23:37
Такой день. Митинг против застройки в Барнауле и рост рейтинга Томенко 0
22:39
В Госдуме обсудят меры против WhatsApp за сбор персональных данных 4
21:38
Три полуграции: главные женщины в жизни Булгакова 3
20:30
Виктор Томенко поднялся на пять позиций в российском медиарейтинге 9
20:00
Шойгу продал свои работы из дерева, которые показывал Путину 7
19:34
В Алтайском крае продлили штормовое предупреждение до 19 мая 0
18:59
Магнитную бурю в середине мая "отменили" 1
18:26
Алтайскому экс-министру не удалось обжаловать приговор 4
17:46
Барнаул цветёт и пахнет. Фото 2
17:17
Две тысячи жителей Алтайского края пострадали от укусов клещей 2
16:50
10 человек пострадали в ДТП с маршруткой в Красноярском крае 1
16:30
Детский отдых стал доступнее. "Единая Россия" добилась кешбэка 50% за детский отдых 0
15:53
Более 8,7 тысячи случаев COVID-19 выявили в России за сутки 0
15:28
Соцсети: подросток пришёл в барнаульскую школу с ножом 17
14:55
Барнаулец стал вице-чемпионом Европы по бодибилдингу 1
14:20
Турист с Урала погиб при сплаве в Горном Алтае 3
13:47
Вандалы разрушили десятки могильных плит на алтайском кладбище 5
13:12
Ещё два пациента с COVID-19 скончались в Республике Алтай 0
12:37
Сотни барнаульцев вышли на митинг против застройки частного сектора 75
12:01
В барнаульской школе пройдёт открытый урок биатлона 2
11:39
В барнаульском зоопарке появится зебра 1
11:11
Бийчане жалуются на зловоние из-за завалов мусора рядом с баками 8
10:38
Свыше 200 человек пострадали в Ухане от торнадо 0
10:02
12 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки 5
09:38
В Горном Алтае пригрозили ввести строгие антиковидные запреты 4
09:09
Какое новое пособие хотят ввести для пенсионеров в России? 15
08:34
Что изменилось в правилах весенней охоты в Алтайском крае и почему так недовольны экологи? 8
08:07
Прекратить огонь. Как Госдума ужесточит контроль за оружием и СМИ 21
07:32
Лакоманьяки: подборка самого странного маникюра 4
07:03
Народные приметы 15 мая. Почему надо считать деньги и как привлечь удачу в Борисов день 0
06:33
Когда мангала нет, а пожарить шашлыки очень хочется 1
06:01
Жара до +28 градусов и небольшой дождь. О погоде в Алтайском крае 15 мая 0
23:49
Такой день. Рост смертности и очередь из культурных людей 0
23:13
Власти РФ отсрочили ограничения для консульства США в России 2
22:46
Жителя Алтайского края подозревают в убийстве пенсионерки и поджоге дома 0
22:15
Доктор Мясников заявил о начале третьей волны пандемии COVID-19 в России 5
21:43
Издание VTimes.io включили в список СМИ-иноагентов 0
21:19
Виктор Томенко оценил роль Алтайского края в развитии органического сельского хозяйства 1

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.