Женщина погибла при пожаре в Алтайском крае

Тело женщины обнаружили под обрушившимися конструкциями частного дома после пожара на станции Озерки в Тальменском районе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Возгорание произошло в ночь на 16 мая. К моменту прибытия пожарных огонь охватил дом и надворные постройки.
"Очевидно, что сообщение о случившемся в службу спасения поступило с опозданием, и на момент прибытия пожарных дом, надворные постройки уже горели открытым огнём, была угроза и соседним строениям", – уточнили в ведомстве.
Огонь потушили усилиями 20 человек личного состава с привлечением восьми единиц техники, в том числе пожарного поезда. Погибшую обнаружили при разборке обрушившихся конструкций.
Пламенем повреждены дом и надворные постройки на трёх участках. Причину пожара установят по итогам пожарно-технической экспертизы.
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