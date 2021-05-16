Алтайский биатлонист отправился на сборы в составе сборной России

Биатлонист из Заринска Даниил Серохвостов отправится в составе национальной команды на сборы в Болгарии, в ходе которых сборная будет готовиться к выступлению на Олимпийских играх.
"Представитель алтайской школы биатлона, уроженец Заринска Даниил Серохвостов подготовку к своему первому сезону в составе главной сборной проведет в группе Юрия Каминского", – пишет "Алтайский спорт".
Сборы будут проходить с 17 мая по 6 июня в Бельмекене.
В группу Каминского также вошли: Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Михаил Первушин, Никита Поршнев, Даниил Серохвостов, Кирилл Стрельцов и Саид Халили.
Напомним, студентка строительно-технологического факультета Алтайского государственного технического университета Марина Черненко также поедет на Олимпиаду в составе российской сборной по кикбоксингу. На прошлой неделе она заняла в чемпионате России второе место, уступив в финале спортсменке из Москвы.
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Удачи,