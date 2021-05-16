Алтайский волейболист вновь сыграет за национальную команду

Воспитанника бийской спортшколы "Зеленый клин" Ильяса Куркаева пригласили в национальную команду для подготовки к Лиге наций.
Соревнования пройдут с 28 мая по 27 июня в итальянском Римини. В турнире сыграют 16 сборных. Всего главный тренер россиян Туомас Саммельвуо вызвал в национальную команду 15 волейболистов.
Напомним, Куркаев начал заниматься волейболом в Бийске. Затем тренировался в Барнауле. Последние годы Куркаев играет за новосибирский "Локомотив". Вместе с "Локо" он становился чемпионом России. Также Куркаев регулярно выступает за сборную России.
В составе национальной команды он провел более 60 матчей. Предстоящая Лига наций станет последним турниром национальных сборных перед Олимпиадой в Токио, которая пройдет с 23 июля по 8 августа. В состав каждой команды на Игры попадут 12 волейболистов.
Комментарии