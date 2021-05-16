Жительница Рубцовска лишилась 124 тысяч при продаже кислорода

Жительница Рубцовска стал жертвой мошенников, лишившись более 100 тысяч рублей. Женщина обратилась в полицию, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Установлено, что горожанка на одном из сайтов разместила объявление о продаже кислородного концентрата. Позднее ей позвонил неизвестный и представился работником больницы, которая желает приобрести товар.
"Потерпевшая, у которой была подключена услуга "мобильный банк", передала неизвестному все данные карты и СМС-коды", – уточнили в ведомстве.
В общей сложности женщина лишилась 124 тысяч рублей. Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину".
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