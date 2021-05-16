Исландский фермер продает проснувшийся вулкан

Исландская семья, владеющая фермерским хозяйством Храун, на территории которого находится вулкан Фаградальсфьядль выставила участок на продажу, сообщает Bloomberg.
Решение приняли после того, как вулкан проснулся. Извержение произошло вечером 19 марта. Лава заполнила пространство на площади более одного квадратного километра.
Власти не изъявили желания приобрести территорию, однако объявили о том, что готовы выделить свыше 560 тысяч долларов для превращения территории в достопримечательность мирового масштаба.
От будущего владельца земли требуется не ограничивать его посещение. Приобрести участок или его часть может любой желающий.
Место извержения уже обретает популярность среди туристов. Так, популярная певица Бьорк и музыкальная группа Kaleo сняли видео на фоне вулкана.
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