Виктор Томенко поделился впечатлениями от спектакля театра Вахтангова

Фото: instagram.com/gubernator_tomenko/
Глава региона Виктор Томенко стал одним из зрителей спектакля "Царь Эдип" в заключительный день гастрольного тура Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, приуроченного к вековому юбилею театра. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.
"В Алтайском крае очень любят театр, а тяжёлый 2020 год оставил наши театры без встреч со зрителями, а зрителей – без театра, – констатировал губернатор. – Возвращение к привычной жизни продемонстрировало невероятный интерес к постановкам вахтанговцев: билеты в кассах были распроданы буквально в первые сутки. Всего прошло восемь спектаклей, их посмотрели около четырёх тысяч человек".
Виктор Томенко подчеркнул, что "получил огромное удовольствие и массу впечатлений", а также поблагодарил руководство театра, артистов и всех, кто технически обеспечивал проведение спектаклей.
"Оба театра – Вахтанговский и Алтайский драматический – в этом году являются юбилярами, отмечают 100-летие со дня своего основания, – написал глава региона. – От всей души поздравляю оба коллектива!"
Напомним, с 13 по 16 мая вахтанговцы в Алтайском театре драмы имени В.М. Шукшина показали постановки "Евгений Онегин" (режиссёр Римас Туминас) и "Царь Эдип" (Римас Туминас), а в Молодёжном театре Алтая – "Наш класс" (Наталья Ковалёва) и "Крик лангусты" (Михаил Цитриняк).
В актёрский состав вошли: Андрей Ильин, Юлия Рутберг, Олег Макаров, Евгения Крегжде, Леонид Бичевин, Людмила Максакова, Сергей Маковецкий, Евгений Князев, Василий Симонов, Полина Кузьминская, Ксения Кубасова, Дарья Щербакова, Эльдар Трамов, Юрий Поляк, Фёдор Воронцов, Владимир Логвинов, Алексей Гиммельрейх, Денис Самойлов и Максим Севриновский.
Гастрольный график согласовали директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок и министр культуры региона Елена Безрукова. Гастроли вошли в число юбилейных мероприятий к 100-летию Алтайского краевого театра драмы имени Шукшина.
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