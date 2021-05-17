"Я вас люблю": как в Барнауле прошли гастроли Вахтанговского театра

В Барнауле завершились гастроли Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. За четыре дня барнаульцы увидели четыре постановки: "Евгений Онегин", "Царь Эдип", "Крик лангусты" и "Наш класс". На сцене МТА и театра драмы выступили именитые актёры – Сергей Маковецкий, Виктор Добронравов, Ирина Купченко, Евгений Князев, Людмила Максакова, Леонид Бичевин, Андрей Ильин, Юлия Рутберг и другие.
Уже много лет в Барнауле не было такого огромного интереса к театру. Билеты на спектакли вахтанговцев раскупили за несколько часов. В зрительном зале можно было увидеть алтайских бизнесменов, министров, генералов и губернатора Виктора Томенко с семьёй. Зрители несли артистам цветы, стоя аплодировали по 15-20 минут и признавались в любви. Вахтанговский театр привёз на Алтай едва ли не самые известные спектакли. "Евгения Онегина" режиссёра Римаса Туминаса, например, показывали во многих странах мира, включая Китай и Великобританию. Трёхчасовая постановка с интересными режиссёрскими ходами, сокращённым текстом и одновременно несколькими Онегиными на сцене всегда становилась событием. Так произошло и в Барнауле.
Безумно красивый и яркий спектакль "Евгений Онегин" в фоторепортаже Екатерины Смолихиной.
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