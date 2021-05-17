Депутата АКЗС обязали заплатить за моральный вред оскорблённым на видео полицейским

Алтайский краевой суд поддержал решение первой инстанции по депутату АКЗС Василию Железовскому и обязал его выплатить компенсации полицейским из Камня-на-Оби из-за видео, оскорбившего их честь и достоинство. Об этом пишут "Каменские известия".
Речь идёт о видеоролике, который парламентарий опубликовал в интернете в декабре 2019 года. На записи инспекторы дорожной полиции пытались составить протокол на его помощницу и депутата Горсовета Людмилу Скворцову за проезд на запрещающий знак.
С решением народные избранники были не согласны и, снимая происходящее на видео, общались с сотрудниками ДПС на повышенных тонах. Так, от Железовского в их адрес прозвучало слово "хамло", а Скворцова и вовсе заявила правоохранителям, что "мы представители народа, вы – слуги".
В итоге полицейские обратились в суд и выиграли дело в первой инстанции. Железовский при этом утверждал, что стражи порядка вели себя по-хамски и оттолкнули его. После обжалования суд всё же обязал депутата выплатить компенсации по семь тысяч рублей за моральный ущерб и удалить видео.
В беседе с ИА "Банкфакс" Железовский выразил мнение, что разбирательство было политизировано. По его словам, он намерен его оспаривать в кассации.
Напомним, что в апреле 2019 года депутат и его помощница также конфликтовали с сотрудниками ГИБДД. Тогда скандал произошёл на территории Каменской психбольницы.
Комментарии
чет кучно ср-ов пиарить начали )))
Скворцова и вовсе заявила правоохранителям, что "мы представители народа, вы – слуги".
"мы представители народа, вы – слуги", так причем тут понятие: представители народа?
Представлять народ они имеют право только в рамках положения и законной деятельности, а в данном случае они нарушили ПДД и в отношении их составляется протокол! Они нарушили ПДД представляя волю народа? Может вообще, пора у таких "слуг народа" отбирать удостоверения депутатов?
Про честь и достоинство и одних и других сильно напутано
Мы все выполняем свою работу, как и представители ГИБДД. Согласно Скворцовой - мы все слуги у них
А чем депутат недоволен??? Недоволен, что ГИБДД остановило? А чем он отличается от простого гражданина? Есть закон - выполняй его. Тем более он и его коллеги и принимают эти законы!
Депутату больше нечем заняться?
за проезд на запрещающий знак
представителям народа можно
разбирательство было политизировано
Он оппозиционер?
Он оппозиционер?
а то, член СР )))
Депутат. Смех и только.