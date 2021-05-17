Алтайские медики провели уникальную для региона хирургическую операцию

В Барнауле врачи провели перкутанную рентгенохиругическую эндоскопическую гастростомию (ПЭГ). Эта операция необходима пациентам, которые не могут самостоятельно принимать пищу и нуждаются в длительном искусственном питании.
Мужчине сформировали гастростому – зонд, через который в желудок будет поступать питательная смесь, сообщает официальный сайт Алтайского края.
"Востребованность этой операции невероятно велика. Регулярно к нам поступают пациенты, которым требуется подобное хирургическое вмешательство. Это люди с онкологическими заболеваниями пищевода или головного мозга, тяжёлыми пищевыми ожогами, травмами шеи, с инсультами", – рассказал главный врач Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи Андрей Макин.
Отмечается, что в Москве подобная методика применяется с 2015 года.
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