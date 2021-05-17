В посёлке Южном приступили к благоустройству зелёной зоны

14 мая подрядная организация приступила к благоустройству зелёной зоны в посёлке Южном. Старый асфальт и бордюрный камень демонтируют от ул. Герцена, 6, до Куйбышева и от ул. Куйбышева до ул. Белинского.
"Проектом предусмотрено сохранение сложившейся планировки сквера. Общая ширина центральной аллеи составит от 3 м до 4,7 м, что позволит разместить на ней уличную мебель и освещение. На аллее сделают два вида покрытий – асфальтобетонное и плиточное. На пути движения пешеходов обустроят пандусы. Кроме того, территорию аллеи оборудуют девятью камерами видеонаблюдения", – рассказали в пресс-службе мэрии.
На выполнение работ выделили 99 миллионов рублей. Отмечается, что зелёные насаждения при благоустройстве будут сохранены.
Комментарии
"т 3 м до 4,7 м, что позволит разместить на ней уличную мебель и освещение" ну наверное вопреки законам физики освещение в советское время было сделано и при меньшей ширине.
Ну а так за деревья очень страшно.
"территорию аллеи оборудуют девятью камерами видеонаблюдения" - вот это пострашнее будет. Не хватает только высокого забора с колючей проволокой.
А в остальном мероприятие долгожданное для южан, образцово-благоухающая в советские времена аллея заброшена уж лет 30 как.