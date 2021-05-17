Более семи тысяч семей в Алтайском крае получат выплаты на детей от 3 до 7 лет в мае

Выплату на детей от 3 до 7 лет по новым правилам в Алтайском крае назначили 7398 семьям, в которых воспитывают 9186 детей. Об этом сообщает официальный сайт региона.
На 7279 детей выплата назначена в максимальном размере (100% от прожиточного минимума, установленного в регионе). В 2021 году он составляет 10 611 рублей.
"С 1 апреля действуют новые правила предоставления ежемесячной денежной выплаты на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет включительно. Введён трёхступенчатый подход к определению размера ежемесячной выплаты: в размере 50% величины прожиточного минимума на детей, или 5305,5 рубля; 75%, или 7958,25 рубля; 100%, или 10 611 рублей", – напомнили в Минсоцзащиты Алтайского края.
Комментарии
Родители молоды, могут и заработать. А так вижу даже на даче- пъют на детские деньги. А пенсионерам ни копейки. Какая гадость это ваша.....