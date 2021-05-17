"Роскосмос" выделил деньги на изучение Венеры

"Роскосмос" намерен выделить на изучение Венеры 318 миллионов рублей. Согласно сайтам госзакупок, организация готова выделить средства на первый этап создания российской автоматической станции для изучения планеты.
Как сообщает РИА Новости, контракт с НПО Лавочкина на разработку технического предложения. Деньги необходимо освоить до марта 2023 года.
Предприятию-исполнителю предстоит "обосновать реализуемость миссии и возможные проектно-конструкторские решения, обеспечивающие исследование атмосферы, поверхности, внутреннего строения и окружающей плазмы Венеры на современном научно-техническом уровне". Также должна будет изучена возможность доставки на Землю грунта, аэрозолей и прочих образцов планеты.
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