В барнаульском зоопарке поселилась зебра

Сотрудники барнаульского зоопарка в социальных сетях рассказали о том, что их семья пополнилась двухлетней зеброй. Пока посмотреть на животное можно только в интернете.
"Долгожданная встреча прошла очень душевно! Весь коллектив зоопарка мгновенно влюбился в этого красавчика, а он влюбился в нашу зелёную, вкусную, срочную алтайскую травку", – рассказали в зоопарке.
Зебра Вася уже нашёл себе друга и переговаривается с осликом Орликом, который живёт в другой части зоопарка.
Сейчас новосёл находится на карантине, но уже с 13 июня все посетители смогут увидеть его вживую.
Комментарии
Лоси забавно на него реагируют - и любопытно, и страшновато