Пыльная буря накрыла трассу Бийск – Барнаул и сам наукоград вечером 18 мая. Синоптики обещали дождь и грозу, однако они продлились недолго и сменились сильным ветром, который поднял пыль и мелкий песок в воздух.
Как сообщает Бийский рабочий, в самом городе порывы ветра оборвали провода, а в одном из дворов свалили дерево на автомобиль. Из-за стихии в Заречье даже на некоторое время остановилось движение трамваев – порывы повредили линии электропередач.
При этом за городом ветер разошелся ещё сильнее, из-за чего некоторым водителям даже пришлось останавливаться на обочине, чтобы переждать непогоду.
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