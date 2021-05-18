Собака покусала женщину на барнаульском пляже

Фото "Инцидент Барнаул"
На городском пляже Барнаула женщину покусала собака на длинной цепи. Как рассказала пострадавшая, собаки сидят у входа на пляж, а запрещающих знаков и обхода животных не было.
Как она рассказала в паблике "Инцидент Барнаул", укус повредил верхнюю треть голени. При этом охранник не мог ответить, вакцинированы ли собаки от бешенства, поскольку в три часа дня он уже якобы был пьян и не мог внятно разговаривать.
Ногу женщине зашили в травмпункте, и теперь до 14 августа пострадавшей жительнице Барнаула придётся ставить уколы от бешенства.
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