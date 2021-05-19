Аналитик назвал условие взлёта курса рубля "до небес"

Аналитик ГК "ФИНАМ" Андрей Маслов назвал условие взлёта курса рубля "до небес". По его словам, это произойдёт в случае, если пандемия коронавируса будет побеждена, и сырьевая компонента в российской валюте даст тот самый "взрывной рост".
Как отметил аналитик в разговоре с агентством "Прайм", курс рубля может укрепиться до значений 2019 года ближе к концу 2021 или началу 2022 года. При этом Маслов призвал помнить о сложностях в отношений между Россией и странами Запада и других тонкостях геополитики.
"Разговоры о возвращении рубля к прежним историческим рубежам идут с 2014 года и происходят каждый раз, как курс рубля пробивает вверх очередной уровень сопротивления", – подчеркнул он.
Помимо этого, факторами риска является "вероятное отключение России от SWIFT и ограничение инвестиций во вторичный российской госдолг". При этом рубль, по его словам, реагирует на изменение цен на нефть аналогично другим валютам – если спрос восстановится к концу года, денежная единица также укрепится.
Комментарии
слова слова. ясно давно, что смена денег грядет. опять к мильёнам идем. было уже. плавали.