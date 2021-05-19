В Центробанке заявили об отсутствии рисков отключения России от SWIFT

Система международных платежей SWIFT будет работать в России в штатном режиме и без каких-либо проблем, подтвердили Центробанку в штаб-квартире и московском офисе системы. Об этом сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, пишут "Известия".
Она добавила, что Банк России имеет прямой контакт со SWIFT, и, по её словам, сейчас регулятор не видит никаких рисков отключения страны от системы. Однако даже если такое и произойдёт, то внутрироссийский трафик можно будет "спокойно" перевести на Систему передачи финансовых сообщений (СПФС), заверила Скоробогатова.
Ранее Европарламент предложил отключить Россию от SWIFT, а также отказаться от российских нефти и газа и остановить газопровод "Северный поток – 2". Такие меры предлагали принять в случае, если Москва не откажется от "агрессии на Украине".
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