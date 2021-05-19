Молодой учитель информатики возглавил элитную барнаульскую гимназию № 42

Гимназию № 42 в Барнауле – одну из самых элитных в Алтайском крае – возглавил 31-летний учитель информатики Иван Гребенкин. К своим обязанностям он приступил ещё 1 апреля. Прежний директор Генриетта Татарникова, проработавшая в образовательном учреждении более 30 лет, ушла на пенсию по состоянию здоровья.
Как рассказал amic.ru Иван Гребенкин, для него большая честь возглавить одну из самых известных гимназий в регионе. Он намерен опираться на опыт предыдущего руководителя. Кандидатуру Ивана Гребенкина согласовали на уровне Министерства образования Алтайского края. Когда несколько лет назад его приглашали на работу в гимназию, то обещали в будущем назначение на пост директора.
Отметим, что гимназия № 42 входит в число 100 лучших в России.
Школа была открыта в 1920 году при учительской семинарии. В 1936 переехала в здание бывшего горного госпиталя, которое находится на Демидовской площади – одной из старейших площадей нашего города. Но во время Великой Отечественной войны образовательное учреждение было вновь отдано под госпиталь. Второе рождение школы состоялось в 1950 году в здании по пр. Красноармейскому, 94. А в 1976-м переехала в новое здание по адресу проспект Красноармейский, 133. Сегодня многие пытаются отдать детей именно в эту гимназию, в том числе бизнесмены и политики.
Иван Гребенкин – учитель информатики. До МБОУ "Гимназия № 42" работал в МБОУ "Гимназия № 74". Его педагогический стаж составляет более 10 лет. Есть собственный сайт. Учащиеся Ивана Гребенкина являются победителями городских, краевых и всероссийских конкурсов по информатике. В 2018 году стал учителем года в Алтайском крае.
Комментарии
Успехов. Все получится
Ушла по состоянию здоровья, говорите? Ну-ну...
42й повезло! А в 27 по-прежнему завхоз руководит?
Ложь! Не дали даже классы выпустить на последнем звонке!
Прекрасный молодой руководитель! Мы, родители учеников, рады за Ивана Алексеевича ! Желаем успехов и терпения!))