Алтайский СКР возбудил уголовное дело из-за исчезновения школьниц

СУ СКР по Республике Алтай возбудил уголовное дело по статье "Убийство" из-за исчезновения двух 16-летних воспитанниц школы-интерната имени Жукова в Горно-Алтайске. О местонахождении подростков ничего неизвестно с 14 мая.
Установлено, что в этот день примерно в 12 часов они ушли после занятий в школе в неизвестном направлении.
"В школу-интернат подростки не вернулись, в связи с чем представители учреждения вечером того же дня обратились в правоохранительные органы с заявлением о безвестном исчезновении несовершеннолетних, – уточнили в ведомстве. – Организованные поиски несовершеннолетних результатов не принесли".
Рост одной из них 165 см, телосложение обычное, глаза серые, волосы светло-русые. Была одета в жёлтую кофту, чёрные штаны и белые ботинки.
Приметы второй девочки: рост 170 см, телосложение среднее, глаза тёмно-серые, волосы светлые. Была одета в синюю джинсовую куртку, тёмную футболку, голубые джинсы и серые кроссовки.
Сейчас следователи выясняют обстоятельства исчезновения девочек, а также проверяют условия жизни, воспитания и обучения несовершеннолетних в социальном учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Правоохранители обращаются ко всем, кому может быть известно местонахождение школьниц, с призывом сообщить информацию по тел. 8-913-999-90-72, 8 913-999-92-16, 8 (388-22) 92-5-00 или 02. Также данные можно передать в ближайший отдел полиции или в Следственное управление по адресу Горно-Алтайск, проспект Коммунистический, 79.
Комментарии
ушли в горном алтае а комитет возбудил который в алтайском крае? почему?