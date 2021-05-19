Среда, 19 Май, 15:11

Реклама на сайте

Опросы

А вы за то, чтобы отдыхать 10 дней на новый год или в мае?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,7
€ 89,91
16°


4957756 +0
Обь
491см -14

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Кубок мира по гребле в БарнаулеСтрельба в школе в КазаниДень Победы-2021
Новости

В Алтайском крае задержали кузбассовца во время сделки по продаже 1 кг героина

, ИА "Амител"
Партию наркотика мужчина оценил в 20 тысяч долларов США
Фото: пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю

Фото: пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении жителя Кузбасса, сбывшего в Алтайском крае героин в особо крупном размере. Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе краевого УФСБ России.

46-летнего мужчину задержали на территории Ельцовского района на границе с Кемеровской областью в момент совершения сделки по продаже около 1 килограмма героина. За партию он хотел получить 20 тысяч долларов.

"Позже в ходе обысков по месту жительства гражданина в городе Новокузнецке оперативными сотрудниками управления в спортивной сумке обнаружены и изъяты три полимерных свёртка с героиносодержащей смесью общей массой свыше 1,2 кг", – рассказали в УФСБ.

Подозреваемому предъявили обвинение по статьям УК "Сбыт наркотических средств в особо крупном размере" и "Хранение наркотических средств в особо крупном размере". Мужчину заключили под стражу. Расследование продолжается.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< май 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
15:01
Такие разные похожие лодки: чем отличаются байдарка, каноэ и каяк. Инфографика 1
14:48
На Алтае мужчина хранил в пристройке более трёх килограммов марихуаны 0
14:35
Арт-пикник проведут в барнаульском парке в Ночь музеев 3
14:24
Более половины россиян испытали стресс в 2021 году 0
14:11
Обиделась: почему "Матч ТВ" лишился миллионов и не хочет освещать греблю в Барнауле 9
14:00
Крышу гаража алтайского психоневрологического интерната сорвало ветром 1
13:48
Проведение Кубка мира по гребле в Барнауле обошлось в 600 миллионов рублей 6
13:36
В Алтайском крае задержали кузбассовца во время сделки по продаже 1 кг героина 0
13:21
В краевом правительстве прокомментировали претензии Канделаки к трансляции Кубка мира 10
13:10
Онлайн-ярмарка детских товаров и услуг пройдёт в Алтайском крае 0
13:00
Воспитанник алтайского футбола перешёл в ФК "Ростов" 3
12:49
Ещё 12 человек заболели коронавирусом в Республике Алтай 2
12:38
Гигантский НЛО сняли на Алтае 12
12:26
Алтайский СКР возбудил уголовное дело из-за исчезновения школьниц 1
12:14
Восемь человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки 2
12:03
Практическое занятие: в барнаульской школе прошёл открытый урок по биатлону 2
11:50
В Центробанке заявили об отсутствии рисков отключения России от SWIFT 6
11:38
Сносило остановки и выворачивало деревья с корнями. Итоги разгула стихии в Алтайском крае 2
11:27
Молодой учитель информатики возглавил элитную барнаульскую гимназию № 42 26
11:14
В Кузбассе 11 детей отравились неизвестным газом в школе 2
11:03
В минус не промёрзнет: в Барнауле установили первый бесколодезный пожарный гидрант 4
10:56
Барнаульские эсеры подготовили поправку в ПЗЗ в интересах жителей частного сектора 0
10:48
Небесный паровоз. Фотограф запечатлел над Барнаулом спутники Илона Маска 7
10:37
В Барнауле пройдёт Открытый кубок экстремальных видов спорта 1
10:26
Для гостей Кубка мира по гребле в Барнауле запустят электропоезд 15
10:15
В пригороде Барнаула приступили к выравниванию дорог с грунтовым покрытием 6
10:03
До чего техника дошла: "Комплекс Агро" представил новинки сельхозоборудования 1
09:52
В Барнауле водитель сбил ребёнка возле торгового центра 5
09:40
Жителей Алтайского края предупредили о заморозках до -3°C 0
09:27
Доктор Мясников рассказал, чего нельзя делать при укусе клеща 1
09:14
Три пассажира пострадали в аварии в Барнауле 22
09:01
Берите зонт, еду и смартфон: что нужно знать болельщикам Кубка мира по гребле 7
08:50
В Крыму 15-летний водитель "семерки" погиб, выехав на встречку 3
08:40
Алтайский магазин выплатит тройную сумму за поломку телевизора 7
08:29
Ценовая рефлексия. Как изменится стоимость квартир в Барнауле после роста ипотечных ставок 3
08:14
Аналитик назвал условие взлёта курса рубля "до небес" 6
08:01
Акушер-гинеколог с 42-летним стажем рассказала, как преодолеть мужское и женское бесплодие 0
07:52
Дерево упало на тротуар возле детского сада в Барнауле 8
07:34
Народные приметы 19 мая. Почему нельзя есть мясо и выходить замуж на Иова Горошника 0
07:16
В Кремле рассказали о летнем отпуске Путина 4
07:04
Приёмная кампания – 2021: сложно ли поступить в вузы Алтайского края? 0
06:51
Губерниев, розыгрыш машин и гребля: 12 причин не пропустить Кубок мира в Барнауле 27
06:39
Всегда готов! Фотографии советских пионеров 24
06:15
Российская певица Манижа прошла в финал Евровидения-2021 15
06:01
Сильные дожди и грозы обрушатся на Алтайский край 19 мая 0
23:56
Такой день. Конфликт Томенко и Канделаки и природные катаклизмы в Алтайском крае 0
23:18
Жителя Горняка осудили за жестокое убийство мужчины 0
22:56
Собака покусала женщину на барнаульском пляже 15
22:19
Град прошёл на трассе Барнаул – Новосибирск и в селе Алтайского края 0
21:48
Глава тюменской компании ответил на критику Канделаки к трансляции этапа Кубка по гребле 1

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.