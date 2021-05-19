В Алтайском крае задержали кузбассовца во время сделки по продаже 1 кг героина

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении жителя Кузбасса, сбывшего в Алтайском крае героин в особо крупном размере. Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе краевого УФСБ России.
46-летнего мужчину задержали на территории Ельцовского района на границе с Кемеровской областью в момент совершения сделки по продаже около 1 килограмма героина. За партию он хотел получить 20 тысяч долларов.
"Позже в ходе обысков по месту жительства гражданина в городе Новокузнецке оперативными сотрудниками управления в спортивной сумке обнаружены и изъяты три полимерных свёртка с героиносодержащей смесью общей массой свыше 1,2 кг", – рассказали в УФСБ.
Подозреваемому предъявили обвинение по статьям УК "Сбыт наркотических средств в особо крупном размере" и "Хранение наркотических средств в особо крупном размере". Мужчину заключили под стражу. Расследование продолжается.
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