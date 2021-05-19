Участников "Ночи музеев" развезут 12 трамваев и троллейбусов в Барнауле

С 22 на 23 мая для удобства участников "Ночи музеев" в Барнауле продлят работу электротранспорта двух маршрутов до 3 часов утра, сообщает пресс-служба городской администрации.
Одним из них станет троллейбусный маршрут № 7 (ул. Взлётная – пл. Баварина). Он будет курсировать через улицы Попова, Балтийская, Малахова, Юрина, Матросова и проспект Ленина.
Вместе с ним организуют ночную работу трамвайного маршрута ст. Докучаево – пл. Свободы. Путь будет пролегать через улицы Попова, Антона Петрова, Северо-Западная, проспекты Ленина, Строителей и Красноармейский, а также улицу Ползунова.
В общей сложности внеурочно будут работать 12 единиц техники: шесть трамваев и шесть троллейбусов.
Комментарии
сегодня видел как чистили памятник В.И.Ленину на пр.Ленина напротив Краевого суда---приятно стало от воспоминаний когда я ученик 6-г класса 1 сш Барнаула стоял здесь в Почётном карауле....сегодня День Пионерии!
Благодарю искренне Администрацию города за добрые дела.
19.05.2021 16:13
гость
сегодня видел как чистили памятник В.И.Ленину на пр.Ленина
Причем здесь пионерия и вотэтовсе) кубок мира по гребле, вот и почистили.
19.05.2021 16:13
гость
сегодня видел как чистили памятник
его подмазывали и красили.