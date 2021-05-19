Расходы бюджета Алтайского края в 2021 году выросли на четверть

Краевой бюджет в первом квартале 2021 года исполнен на 29,8 млрд рублей в части доходов и на 29,3 – в части расходов. Об этом рассказал зампредседателя правительства Алтайского края, министр финансов региона Данил Ситников.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года доходы выросли на 19%, расходы – на 27%. Собственные доходы немного превысили объём средств, который поступил из федерального бюджета – 15,3 млрд против 14,5 млрд, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"На реализацию национальных проектов на территории Алтайского края в 2021 году всего будет направлено 19,3 миллиарда рублей, – уточнил Ситников. – В первом квартале на выполнение мероприятий региональных проектов в крае, реализуемых в рамках национальных проектов, за счёт всех источников направлено 1,995 миллиарда рублей, или 10% от годовых назначений".

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подчеркнул, что необходимо добиться "от каждого распорядителя средств очень внимательной, кропотливой и настойчивой работы по максимальному освоению этих средств".

Напомним, свыше 45 млрд рублей поступило в Алтайский край из федерального бюджета в связи с пандемией в 2020 году. Из этой суммы менее половины (21,7 млрд рублей) включили в бюджет региона и распределили на дополнительные выплаты медработникам и иным категориям граждан, а также на компенсацию выпадающих доходов.

Ещё 25 млрд рублей направили в поддержку семей, что позволило увеличить их покупательную способность.