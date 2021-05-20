Встретит Ползунов. Музей АлтГТУ поучаствует в акции "Музейная ночь"

Музей АлтГТУ будет участвовать во Всероссийской акции "Музейная ночь". В этом году акция пройдёт в ночь с 22 на 23 мая. В мероприятии будет задействован новый корпус АлтГТУ, выставочный зал института архитектуры и дизайна, лаборатории управления международного образования и сотрудничества, военного учебного центра и строительно-технологического факультета.

В программе "Музейной ночи" в АлтГТУ мероприятия для разных возрастных категорий. Самым маленьким посетителям будет интересно принять участие в занятиях по робототехнике, посмотреть фокусы, разгадать ребусы и головоломки. Также для детей организуют просмотры детских диафильмов.

Школьники и студенты смогут поучаствовать в интерактивных физических и химических экспериментах, мастер-классах по созданию "умного дома". Также для них откроют лаборатории военного учебного центра.

Гостей постарше АлтГТУ приглашает на выставку минералов и горных, презентацию творческих проектов учёных института архитектуры и дизайна. В управлении международного образования и сотрудничества посетителей познакомят с письменностью разных народов мира, предложат принять участие в традиционных мероприятиях.

Центральным действием станет танцевально-театрализованное представление с участием творческих коллективов АлтГТУ. Все присутствующие смогут сфотографироваться с изобретателем "огненной машины" – Иваном Ползуновым.

Музей Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова находится по адресу ул. Димитрова, 73. Вход – свободный. Старт акции в АлтГТУ в 19:00.

Подробную программу "Музейной ночи" в АлтГТУ можно посмотреть на сайте.