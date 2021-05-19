Медведев допустил введение в России обязательной вакцинации от COVID-19

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев допустил возможность введения обязательной вакцинации от коронавируса в стране. Об этом он заявил в ходе выступления в режиме видеоконференции на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного юридического форума.

Как сообщает РИА Новости, политик подчеркнул, что прививки в России носят исключительно добровольный характер, однако при возникновении особой ситуации они могут стать обязательными. По его словам, это ситуации, в которых подобное решение будет в интересах большинства населения.

"Вот здесь соотношение между добровольностью и обязательностью может быть изменено в пользу обязательности", – сказал Медведев.

При этом зампред подчеркнул, что добровольность является вопросом соразмерности ценностей, поскольку с одной стороны находится ценность отдельной жизни, а с другой – жизни всего населения.