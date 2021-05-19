Скончалась актриса, сыгравшая Мальвину в "Приключениях Буратино"

Российская актриса Татьяна Проценко, сыгравшая роль Мальвины в советской киносказке "Приключения Буратино", скончалась в возрасте 53 лет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на слова супруга Алексея Войтюка.

"Это случилось в 10:30 утра сегодня, она скончалась в реанимации в больнице. Онкология. Почти три года она боролась, и вот, увы", – рассказал Войтюк.

Татьяна Проценко родилась в Москве 8 апреля 1968 года. Она получила наибольшую известность за роль Мальвины в картине 1975 года выпуска "Приключения Буратино". На киноплощадку она попала случайно. Ассистент режиссера киносказки познакомилась с ней в поезде.

После этого фильма она сменила профессию и закончила киноведческое отделение ВГИКа.