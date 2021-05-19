Новые правила ловли рыбы в Алтайском крае вступят в силу в 2021 году

В сентябре 2021 года в Алтайском крае вступят в силу новые правила рыболовства, предусматривающие запрет на добычу биоресурсов на отдельных реках. Изменения обсудили в комитете АКЗС по аграрной политике и природопользованию.

В пресс-службе регионального парламента отметили, что число таких мест увеличится, но будет меняться в течение сезона.

Так на реках Алей, Ануй, Песчаная, Чарыш и Чумыш от устьев вверх по течению 15 км нельзя рыбачить с 10 апреля по 15 июля, в Оби с притоками и поймами – с 20 апреля по 20 мая, в озерах и копанцах от них – с 25 апреля по 25 мая, в Новосибирском водохранилище – с 25 апреля по 10 июня, на отдельных зимовальных ямах – с 15 октября по 10 июня.

Единственное исключение из правил – это любительский вылов одной донной или поплавочной удочкой и спиннингом (фидером) с берега. При этом число крючков не должно превышать двух штук.