Турция уверена в открытии авиасообщении с Россией

Даты возобновления полетов между Россией и Турцией пока нет, но в Анкаре считают, что смогут убедить Москву возобновить авиасообщение. Таким образом полеты могут возобновить после 1 июня.

Напомним, из-за тяжелой эпидобстановке в Турции Россия ограничила авиасообщение с 15 апреля. В секретариате российского вице-премьера Татьяны Голиковой сообщили, что она провела встречу с главным внешнеполитическим советником президента Турции Ибрагимом Калыном, министром культуры и туризма Турции Мехметом Нури Эрсоем.

Агентство Блумберг ранее сообщило со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника, что Турции не удалось убедить РФ возобновить авиасообщение 2 июня, это произойдет не ранее 15 июня, сообщает РИА Новости.