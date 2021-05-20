Девушка Моргенштерна в пикантном образе Харли Квинн эпатировала публику

Фото: instagram.com/influesii

Девушка рэпера Моргенштерна, Дилара, продемонстрировала, что умеет эпатировать окружающих как минимум сравнимо со своим возлюбленным.

"Все хотят от меня шоу. Все хотят – я дам им шоу", – написала Дилара и выложила пикантные фотографии на своей странице в Instagram.

Красавица предстала в откровенном образе героини вселенной DC Comics – девушки Джокера Харли Квинн. Цветовая гамма наряда состоит из чёрных и красных оттенков, каждому из которых отдана своя половина. Те же оттенки Дилара придала и волосам.

Ноги её прикрывают длинные сапоги, выше – только боди. Прекрасно осознавая, что такой наряд подчёркивает достоинства её фигуры, девушка выбрала соответствующие ракурсы.