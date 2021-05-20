Microsoft прекратит поддержку Internet Explorer в 2022 году

Microsoft перестанет поддерживать браузер Internet Explorer с 15 июня 2022 года. Исключением пока остаются сервисный пакет LTSC и "определённые версии Windows 10", сообщили в официальном блоге Windows.

В компании заявили, что будущее Internet Explorer – в Microsoft Edge, который гораздо быстрее, безопаснее и современнее. Кроме того, у Edge есть так называемый "режим IE", загружающий устаревшие сайты на движке Internet Explorer.

Напомним, что первая версия Internet Explorer вышла 16 августа 1995 года для Windows 95. Последняя на сегодняшний день версия этого браузера – одиннадцатая. Её релиз состоялся в далёком 2013 году вместе с Windows 8.1.