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Когда в Барнауле начнется пляжный сезон и где можно будет искупаться?

, ИА "Амител", Полина Жданова
Рассказываем, когда заработают пляжи и открытые бассейны и сколько будет стоить там отдохнуть
Фото: https://pixabay.com

Фото: https://pixabay.com

Купальный сезон-2021 на городских барнаульских пляжах обещают открыть уже в начале июня (но это не точно — все зависит от уровня воды в реках). А вот искусственные пляжные комплексы уже вовсю работают, и даже прохладная погода им не помеха — большинство бассейнов с подогревом. Amic.ru сделал обзор мест в черте города (и немного за его пределами), где можно искупаться и сколько это будет стоить.

1.
Пляжный комплекс "Адриатика"

В 2021 году "пляжный сезон" в "Адриатике" начинается в начале июня, точную дату нам не сообщили.

Водный комплекс составляют три открытых бассейна с подогревом (взрослый и два небольших по размеру детских). В стоимость входного билета входит игры с детскими аниматорами и аренда шезлонгов. Подкрепиться можно в кафе поблизости, а вот со своей едой и напитками в приходить нельзя.

Адрес: ​ул. Попова, 167
Телефон: +7 (3852) 501-491, +7 (903) 949 83 50
Время работы: ежедневно с 10:00 до 20:00
Стоимость: взрослый билет — 400 рублей, детский (от 3 до 14) — 350 рублей, дети до 3-х лет — бесплатный вход

2.
Бассейн парк-отеля "Чайка"

В 2021 году открытые бассейны парк-отеля  "Чайка" начинают свою работу уже с 23 мая.

На территории отеля есть большой бассейн, оснащенный по периметру тентами для защиты от солнца и шезлонгами, и маленький детский. Также возле водного комплекса работает ресторан, детский бар и детская комната, есть спортивные площадки (баскетбольная, футбольная и другие).

Адрес: пос. Борзовая заимка, Пионерская долина, 4
Телефон: +7 (3852) 532-500, 8 (964) 603 25 00
Время работы: с 9:00 до 19:00
Стоимость: С понедельника по четверг — 300 рублей, с пятницы по субботу — 500 рублей (для взрослых), для детей от 5 до 10 лет — 300 рублей в любой день, а детям до 5 лет вход бесплатный. Если вы сняли номер в отеле, то посещение бассейна будет для вас бесплатным.

3.
Пляжный комплекс "Планета Q"

Крупный пляжный комплекс "Планета Q" уже открыл летний сезон-2021.

Водный комплекс разделен на "взрослую" и "детскую" зоны. По всему периметру бассейна установлены зонтики и шезлонги, кабинки для переодевания. Вокруг искусственного пляжа — лес, по которому можно гулять в перерывах между заплывами.

Из развлечений — детские аниматоры, прокат квадроциклов и ежевечерние вечеринки с живой музыкой и диджеями. Перекусить можно на фудкорте с большим выбором ресторанов.

Адрес: пос. Борзовая Заимка, ул. Байкальская, 47
Телефон: +7 (961) 230 20 10
Время работы: ежедневно с 10:00 до 21:00
Стоимость: взрослым — 600 рублей за вход, детям от 3 до 12 — 300, малышам до 3-х лет — бесплатно

4.
Открытый бассейн спорткомплекса "Обь"


"Обь" открывает летний сезон в первых числах июня.

В водном комплексе два бассейна — взрослый и детский. По периметру установлены шезлонги. В детском бассейне есть надувные игрушки и доски для плавания. 

Адрес: ул. Папанинцев, 96а
Телефон: +7 (3852) 36 77 95, +7 (3852) 24 25 52
Время работы: ежедневно с 8:00 до 21:00
Стоимость: оплата почасовая — взрослым -170 рублей, детям в зависимости от возраста от 80 до 140 рублей. Абонемент на полный день обойдется в 400 рублей.
5.
Комплекс открытых бассейнов "Пляж"

Ориентировочная дата открытия "Пляжа"  в 2021 году — 5 июня.

Водная зона включает в себя два бассейна — взрослый (глубиной от 70 сантиметров до 1,8 метров) и детский (от 40 до 90 см вглубь). Воду подогревают до 33 градусов. На территории постоянно дежурят спасатели.

Бассейны оборудованы шезлонгами, раздевалками, душевыми, туалетами, медпунктом, vip-зоной с мягкими лежаками, кафе и барами, волейбольной площадкой и игровой зоной для детей. Ежедневно проводятся развлекательные и спортивные программы.

Адрес: ул. Ленинградская, 7а
Телефон: +7 (3852) 76 76 76
Время работы: ежедневно с 10:00 до 21:00
Стоимость: взрослым — 500 рублей, детям от 3 до 14 — 250 рублей, до 3-х лет — бесплатно. Помимо этого, действует акция — после 18:00 цена за вход снижается до 300 рублей.
6.
Бассейн парк-отеля "Лесные дали"

На территории отеля есть летний открытый бассейн с подогревом и верандой, который работает с мая по октябрь (то есть уже сейчас он открыт). Глубина бассейна — 1,6 метров, детской отдельной зоны нет.

Помимо этого, на территории комплекса есть 6 бань с джакузи на открытом воздухе (русские, финские, турецкие), спортивные развлечения (теннис, бадминтон, велосипеды), зоны для барбекю, детский батут.

Адрес: ул. Широкая просека, 17
Телефон: +7 (3852) 57 03 57, + 7 (3852) 29-97-29
Время работы: с 10:00 до 20:00
Стоимость: 350 рублей для взрослых, 250 рублей для детей от 2 до 12 лет

7.
Бассейн парка "Арлекино"

В 2021 году посетителей парка начнут пускать в бассейн уже с 1 июня, но официальное открытие сезона планируют на 10 июня.

В водной зоне есть "взрослый бассейн" глубиной 1,5 метра и "детский" — 70 см. На территории есть шезлонги, зонтики. Важное правило: в водный комплекс без сопровождения взрослых допускаются только дети от 16 лет.

Адрес: ул. Георгия Исакова, 149а к5
Телефон: +7 (3852) 23 77 22, 8 (913) 090 28 26 (администрация парка)
Время работы: с понедельника по четверг — с 10:00 до 20:00, в выходные — с 10:00 до 21:00
Стоимость: для взрослого — 500 рублей, для детей от 3 до 14 лет — 250 рублей, детям до 3-х лет — бесплатно

8.
А что насчет городских пляжей?
Открытие городских пляжей напрямую зависит от погодных условий и паводка, сказали amic.ru в МЧС. Но предварительно пляжи по всему региону планируют открыть уже совсем скоро — в первых числах июня. Но если вода в реках поднимется, дату перенесут.

Есть несколько официальных пляжей, на которых можно отдохнуть и искупаться этим летом:
- Городской бесплатный пляж на острове Помазкин (ул. Правобережный тракт, 10), который после открытия сезона будет ждать гостей с 10:00 до 21:00
- Пригородный платный пляж в поселке Солнечный (Первомайский район, пос.Солнечный, ул.Кольцевая, 1) будет работать в такой же время, как и городской, только попасть на его территорию будет стоить денег. Взрослым — около 400 рублей, детям до 10 лет — 250 рублей (точные цены, сообщила администрация пляжа, будет установлена только после открытия).
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Автор:
Полина Жданова Редактор-журналист 89836019359

Комментарии

23.05.2021 07:58
- гость -

То есть, на 600-тысячный город, с трёх сторон окружённый рекой, ОДИН! пляж. Почему ж вызывает удивление купание в необорудованных местах?

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