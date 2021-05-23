Когда в Барнауле начнется пляжный сезон и где можно будет искупаться?

Пляжный комплекс "Адриатика"

В 2021 году "пляжный сезон" в "Адриатике" начинается в начале июня, точную дату нам не сообщили.

Водный комплекс составляют три открытых бассейна с подогревом (взрослый и два небольших по размеру детских). В стоимость входного билета входит игры с детскими аниматорами и аренда шезлонгов. Подкрепиться можно в кафе поблизости, а вот со своей едой и напитками в приходить нельзя.



Адрес: ​ул. Попова, 167

Телефон: +7 (3852) 501-491, +7 (903) 949 83 50

Время работы: ежедневно с 10:00 до 20:00

Стоимость: взрослый билет — 400 рублей, детский (от 3 до 14) — 350 рублей, дети до 3-х лет — бесплатный вход