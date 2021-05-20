В Алтайском крае бесплатно газифицируют свыше 10 тысяч домов

10 840 домовладений бесплатно подключат к газу в Алтайском крае, сообщает пресс-служба "Единой России" со ссылкой на информацию Минстроя.

Председатель АКЗС, секретарь регионального отделения "Единой России" Александр Романенко отметил, что эта цифра может измениться, так как депутаты намерены настаивать на увеличении финансирования.

"Президент озвучил возможность бесплатного подключения, мы обязаны обеспечить все условия для этого, – подчеркнул Романенко. – Фракция "Единая Россия" будет настаивать на увеличении финансирования этого направления, чтобы ускорить темпы газификации в регионе".

Отметим, что бесплатное подключение предусмотрено для физических лиц, домовладения которых расположены на расстоянии не более 20 метров от газораспределительной сети.

Речь идёт только о строительстве сетей до участка. Обустройство внутри участка оплачивает собственник.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко поддержал инициативу партии по увеличению выплаты компенсации на газификацию малоимущих граждан, детей войны и семей, находящихся в сложной жизненной ситуации. Она вырастет с 20 до 50 тысяч рублей.