В России собираются отказаться от пластиковой посуды и контейнеров

Одноразовую посуду и контейнеры для пищевых продуктов включили в список товаров, оборот которых в перспективе собираются ограничить. Такие изменения готовят Минпромторг, Минприроды и Минсельхоз, а также Российский экологический оператор.

Как сообщает газета "Известия", ведомства формируют перечень товаров и упаковки, которые нельзя или сложно утилизировать, перерабатывать. Кроме того ведомства рассматривают комплекс мер, которые позволят ограничить их оборот в России – их представят на одобрение кабмина уже в конце второго квартала 2021 года.

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко сообщала, что по итогам 2020 года до 50% мусора в России приходится на упаковку, в первую очередь пластик. По данным Российского экологического оператора, ежегодно в стране образуется около 60 млн т твердых коммунальных отходов.